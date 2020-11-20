Если ты хочешь

Содержание

1 Введение. Для чего тебе нужно это пособие. Чему ты научишься. Мужчина любит минет, женщина нет, почему так происходит? 2 Упражнение на проработку отношений с мужчинами в твоей жизни. 3 4 Как полюбить делать минет. 5 Основные правила минета 6 Эрогенные зоны у мужчин 7 Идеи для минета 8 Как подготовиться к минету 9 Техники Позы для орального секса 10 Подарок «Глубокая глотка» 11 Завершение 12 Введение

Для чего тебе нужно это пособие. Чему ты научишься. Дорогая моя! У тебя в руках великолепное пособие по оральным ласкам мужчины. Я вложила в него всю суть, простым и понятным языком, чтоб ты сделала переворот в вашей сексуальной жизни.

С помощью него ты узнаешь:

как полюбить делать минет (Да да, его можно любить).

как к нему подготовиться (Это очень важно, чтоб на середине не уставать и доводить его до конца).

как его делать правильно (Конкретные фишки).

какие эрогенные точки бывают у мужчин и как их правильно стимулировать, доводя его до незабываемого ОРГАЗМА.

ты узнаешь идеи для классного, необычного минета.

и конечно же техники! почему, а женщины не очень МИНЕТ.

Мужчина любит минет, это общеизвестный факт. Это другие ощущения для него, это то, что он видел в порно, когда у него происходило сексуальное становление, и заякорило его что это круто! Это то, что будоражит его сознание, заставляя отключаться его.

Почему же у женщины происходит обратное? Если посмотреть вглубь, то на том же этапе сексуального становления у девочки, могли происходить случаи, когда родители ставили блок на мальчиков:

с мальчиками не ходи, научат плохому;

воспользуются;

принесешь в подоле;

у мальчиков между ног грязно

И так далее…

Так вот, когда такие установки имеют место в подсознании, женщина после испытывает проблемы в сексуальном плане.

Не может делать минет, потому что сохнет во рту/ противно/ дискомфортно/ рвотный рефлекс/ сознательный отказ (не положено). Допустим, у тебя есть брезгливость.

Но все это решаемо, важно определить почему и отчего именно у тебя, и проработать эту установку из «-» в «+» Допустим, у тебя есть брезгливость. Если же касаемо установок про мужчину, сделай упражнение из следующей главы.

Упражнение «мужчины в моей жизни»

Это простое, но реально эффективное упражнение, на раскрытие своей женской энергии/ сексуальности для твоего мужчины. Бывает так, что вы детстве либо взрослея, девочка/ девушка, переживает (либо у себя, либо у родителей, знакомых) предательство со стороны мужчины (либо плохое отношение к женщине).

Она переживает/ либо сопереживает и это откладывается у неё в подсознании. Это как какашки на полу, сколько бы ты газет не положила, вонять от этого не перестанет. И подсознательно, ты будешь тащить это за собой по — жизни. Этим упражнением, я предлагаю убрать тебе их, расчистить.

УПРАЖНЕНИЕ ПОМНИ

Лучше делать на убывающую Луну Ты садишься одна, берёшь лист бумаги и выписываешь все негативные установки про мужчин, которые всплывают у тебя в голове (Папа/мужчина пил/бил/изменял/ оскорблял и тд) Прям все — все, выписываешь. (Если будут слёзы, это хорошо, это идёт процесс очищения).

После того, как ты это все написала, идёшь в душ, либо умываешься, моешь руки, и садишься писать новый список. Берёшь новый лист бумаги и начинаешь переписывать негативные установки с первого листа, только сейчас ты преобразовываешь их из «-» в «+».

После этого сожги первый лист с негативными установками и отпусти их. Второй лист можешь аккуратно сложить и спрятать. После этого ты почувствуешь легкость и энергетический подъем! Только пишешь ты их в НАСТОЯЩЕМ времени и без частицы «НЕ». «-» Все мужчины изменяют. «+» Мужчины верны своим женщинам, они любят их и у них прочные семейные отношения основанные на любви и доверии.

Как полюбить МИНЕТ

Для начала давай начнём с «+», что получаешь ТЫ, когда делаешь минет мужчине:

ПУХЛЫЕ ГУБЫ

Ну наверняка же замечала, как после минета, они становятся пухлее, сексуальнее, более манящими.Твое здоровье Посмотри внимательно на картинку, тут все понятно, да. Реакция мужчины после Когда он после качественного минета, хочет сделать тебе приятное, и в сексе, и после него на утро.

Так как же его ПОЛЮБИТЬ? СЕКРЕТ ПРОСТ:

Видишь в чём дело, когда в твоей вагине что-то есть, тебе приятно, тело посылает сигнал в мозг и якорит, что в этот момент, делать минет тебе, нравится!

ты должна его делать сильно возбужденной, чтоб в этот момент все тело твое изнывало от желания.

У вас должен появиться фаллос или вибратор.

Основные правила минета

Запомни 3 основных правила качественного МИНЕТА:

СОСИ СТОНИ СЛЮНИ

Соси Язык всегда должен соприкасаться с головкой (широкой частью). Головка должна во что-то упираться (в небо, либо щеку)- исключение техника «Вакуум».

Стони Мужчина любит свой член! Запомни это! И подключай аудио возбуждение, говори ему пошлые словечки, восхваляй его достоинство, делай ему комплименты, стони и показывай как ПРИЯТНО тебе делать ему минет и как ты течешь от этого.

Слюни Их должно быть много! Без слюней минет — херня!

Эрогенные зоны у мужчины

Уретра. Головка члена. Уздечка. Венечная борозда. Семявыделительный канал. Щечки члена. Точка А. Точка 10 и 14 часов Точка над мошонкой Точка над анусом Анус

Посмотри внимательно на них и запомни, именно их стимуляция доводит мужчину до фееричного оргазма!

Идеи для минета

с мороженым Возьми в рот немного мороженого, размягчить его и приступи к минету. Мужчина будет чувствовать лёгкий холодок, ну и плюсом, ты можешь сделать визуальный эффект, немного выпустив растаявшее мороженое изо рта и размазав членом его себе по губам (для некоторых мужчин это прям фетиш).

С МОРОЖЕНЫМ С МАРМЕЛАДКАМИ

Бери мягкие, кислые конфетки (без сахарной посыпки, гладкие, типа мишек, червячков и т.д). Штучки 2–3, немного рассоси их сама, до выделения слюны, а потом приступай сосать член. В этом случае у тебя будет слюна и этими же конфетками ты будешь стимулировать его член во рту. Ощущения для мужчины «Ваууууу».

Максимально слюнявый рот, шлепающие звуки, и ощущения от мармеладок — не оставят его равнодушным Потому что именно за счёт них создаются мягкие движения и ощущения у мужчины.

Поэтому мой тебе совет, перед минетом:

не пей алкоголь (он сушит вкусовые рецепторы).

бери кислую конфету (только не леденец если планируешь делать минет с конфеткой, а мягкую).

либо пользуйся оральными смазками (съедобные на водной основе).

Они кстати помогут и тебе расслабиться и получить вкусовое и не только удовольствие при орале. →ну либо стаканчик с водой холодное горячее.

Поставь перед собой два стакана, один с прохладной водой, второй с теплым чаем. Глотни сначала тёплый чай, проглоти и приступи к минету. Спустя пару минут, глотни из второго стакана с прохладной водой, и тоже приступи к минету. Так и чередуй холодное/ горячее.

Только помни, в этом случае, глаза у мужчины необходимо завязать, чтоб он не видел твои махинации со стаканами.

С ШАМПАНСКИМ

Набери в рот немного шампанского и не глотая его, начни делать минет. За счет пузырьков, ощущения у мужчины будут не обычными.

ТИК ТАК

Возьми конфетки тик-так, пару штучек в рот, и вместе с ними делай минет. Если ты возьмёшь мятные, он будет чувствовать лёгкий холодок во рту. Если фруктовые — это твоё слюноотделение и вкус, ну и естественно дополнительная стимуляция самими конфетками, члена.

ЧУДО ЙОГУРТ СО ЗЛАКАМИ СО ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ

Возьми его в рот и делай минет с ним. Дополнительно подключи визуал, как с мороженным. Но тут ещё плюсом будет стимуляция злаками самого члена.

ЯГОДЫ

Например возьми в рот несколько ягод чёрной смородины (убрав все пипки), начни делать минет с ними. В процессе можешь раскусить одну ягоду, для большего слюноотделения.

СО ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ

Возьми его в рот и делай минет с ним. Дополнительно подключи визуал, как с мороженным. Но тут ещё плюсом будет стимуляция злаками самого члена. Здесь ты можешь сексуально нанести их ему на член и после слизать. И так красиво зайти на оральный секс.

КАК ПОДГОТОВИТСЯ К ОРАЛЬНОМУ СЕКСУ

Во-первых, помни что мужчины любят глазами поэтому делая минет не выкручивайся в три погибли, расправь грудь, плечи, сделай себе пучок или хвост, чтоб волосы не мешались ни тебе, ни ему. Не думаю, что ему понравится, находясь в экстазе от твоего ротика, открыть глаза увидеть девушку из фильма «Звонок», понимаешь да.

ЗЕВОК ЯЗЫК В ЩЕКУ ЧЕЛЮСТЬ

сделай упражнение нижней челюстью «туда-сюда»

ПРОБКА

Во-вторых: тебе нужна разминка. Хорошенько позевай перед минетом, уприте язык в щеку и дави несколько секунд, потом выпиши им же восьмерку на щеке, сначала на одной, потом на другой.

Делай разминку до минета, каждое упражнение по 2–3 минуты.

ТЕХНИКИ МИНЕТА ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА

Переходите по соответствующей ссылке и в открывшемся окне вводите пароль.

РАЗОГРЕВАЮЩИЕ ТЕХНИКИ (15) ССЫЛКА ТУТ

Мороженка. Расслабленным языком начинай медленные и чувственные движения от основания члена к головке. Дойдя до головки, оближи ее. Делай это с удовольствием и соответствующими звуками. Представь, что в твоих руках находится самое вкусное в мире мороженое, оно тает (как эскимо на палочке), а ты слизываешь его и кайфуешь. (Обязательно подключай звуки удовольствия). 2.Помада 3.Круговое наслаждение 4.Волшебная дорожка 5.Бабочка 6.Наслаждение уретры 7.Язык внутри 8.Змеиный язычок 9.Обратная сторона 10. Манящий поцелуй 11. Широкий язычок 12. Язык вертолет 13. Шлепки 14. Волшебное послание 15. Гладкий/Шершавый

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ (15)

Вакуум 2.Винтовая лестница 3.Заныривание 4.Защечный минет 5.Кивки да-да-да 6.Плотина 7.Порно дива 8.Тройное наслаждение 9.Стопор 10. Восьмерка 11. Боковая стимуляция 12. Колечко 13. Кольцо с растяжением 14. Чмоки 15. Маятник

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА Переходите по соответствующей ссылке и в открывшемся окне вводите пароль.

ГЛУБОКАЯ ГЛОТКА ТЕХНИКИ (5)

Водоворот 2.Да-да-да/Нет-нет-нет 3.Нырок 4.Продвинутая порно звезда 5.Вправо/Влево.

Теперь моя дорогая, ты знаешь ВСЕ о минете! Пробуй и получай удовольствие!

Я также прошу тебя об обратной связи. Напиши, пожалуйста, мне свои впечатления об этом пособии, в тот аккаунт, где ты его приобрела. Желаю тебе удачи моя хорошая.

С любовью, твоя @mama_meteor